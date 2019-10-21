Gaziantep'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle, ev ve iş yerlerinde su baskınlarıyaşanırken, araçlar suya kapıldı. Yüksek kesimlerden su akıntılarıyla gelen çöp ve birikintilerin rögarları tıkaması, altgeçitlerde su baskınına neden oldu.

ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR

Çimento Kavşağından geçmeye çalışan taksi ve otobüste bulunan yolcular su birikintisinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığını ifade eden Şahin, "Bütün teknik kadromuzla buradayız. Yaklaşık 15 dakika metrekareye düşen 20 ile 50 kilogramlık yağışla ve yaşanan tıkanmalar nedeniyle en çukur olan bölgede sorun yaşadık.'' dedi.

SU SEVİYESİ ARAÇLARIN BOYUNU GEÇTİ

Sel sularına kapılan araçtan çıkan İzzet Dural ise, "Müşterimi aldıktan sonra bu yöne ilerlerken köprü altında bir anda su bastırmaya başladı. Geçmek isterken araba döndü stop etti. Su hemen arabanın boyunu aştı. Bende kendi imkanlarımla aracımın üzerine çıktım. O sırada itfaiye ekipleri gelip halatla beni çektiler ve kurtardılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Müşterimde suya atlayarak kendini kurtardı" diye konuştu.

Yağışın durmasının ardından, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, halk da ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.