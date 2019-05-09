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Gaziantep’te sahte içki operasyonu

Yasa dışı alkol ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 566 şişe sahte alkol, bin 50 litre etil alkol, 79,5 litre dökme alkol ve 10 litre viski aroması ele geçirildi.

İHA | 09.05.2019 - 17:45..
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, sahte içki imalathanelerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlar sonucu 567 şişe sahte alkol, bin 50 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 277 adet boş içki şişesi, bin adet şişe kapağı, 500 adet muhtelif marka içki etiketi, 66,5 litre dökme alkol ele geçirildi. Yine Şahinbey ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 99 şişe sahte alkol, 13 litre dökme alkol ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahsın, yasal işleminin devam ettiği vurgulandı.

Gaziantep’te sahte içki operasyonu

Gaziantep’te sahte içki operasyonu

Gaziantep’te sahte içki operasyonu

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