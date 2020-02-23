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Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 23.02.2020 - 11:30..
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Türkiye genelinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 43 ilçe KOM Grup Amirliği, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkol operasyonu yapıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonun Gaziantep ayağına 40 ekip ve 178 personel katıldı. Ekipler, operasyon kapsamında 39 iş yeri adresine baskın düzenledi.

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu

KAÇAK VE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili, yakalanan 9 şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu

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