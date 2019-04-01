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Gaziantep'te sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldı

Dün gece Gaziantep'in Araban ilçesindeki köprünün yıkılması üzerine sel sularına kapılarak kaybolan ve arama çalışmalarına başlanan iki kişiden birinin cesedi bulundu.

AA | 01.04.2019 - 14:34..
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Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Hanifi Keser ve 25 yaşındaki Zahir Gözüaçık'ın, dün gece saatlerinde 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri sırada köy ile ilçe merkezi arasındaki geçici köprünün yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldı

Olay yeri inceleme ekipleri, Çat Deresi'nde olay yerine yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıktaki alanda bulunan araçta, inceleme çalışmalarına devam etti.

Gaziantep'te sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldı

GÖZÜAÇIK'IN CESEDİ BULUNDU

Öte yandan Keser ve Gözüaçık'ın bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleriyle arama çalışmaları drone desteğiyle sürüyor. Olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarında çalışmalarına devam eden ekipler, dere yatağında erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Zahir Gözüaçık'a ait olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldı

Gözüaçık'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldı

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