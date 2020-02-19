Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın, ilkokul 2'inci sınıf öğrencilerine şiddet uygularken çekilen görüntüleri oldukça tepki çekti.

ÖĞRENCİLERİ YERE YATIRARAK DÖVDÜ

Hatice K.'nın sınıfta bulunan öğrencileri tokatlaması bir veli tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde, Hatice K.’nın öğrencilerinin yüzüne vurduğu ve yere yatırarak kulağını çektiği görüldü.

"ÇOK YARAMAZLARDI"

Okul müdürüne yapılan şikayet üzerine, Hatice K., okuldan gönderildi. Öğretmen Hatice K,'nın okul yönetimine savunma olarak, "Çocuklar çok yaramazdı, o yüzden şiddet uyguladım." dediği öğrenildi.

"İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANMAZ"

Okulda çocuklarının eğitim gördüğünü belirten veli Ömer Yılmaz, "Yaklaşık otuz yıldır bu mahallediyim. 3 çocuğum da bu okulda okuyor. Olayı duydum ve çok üzüldüm. Veli ve okul müdürümüz de çok iyi niyetliler. Öğretmen ücretli olarak yeni gelmiş. Okul gerekli işlemleri yapmış. Veli ile görüştüm ve okul müdürüyle görüştüğünü ve gerekenin yapıldığını söyledi. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar yaşanmaz. Ben de görüntüyü izledim. Öğretmenin yaptığı çok yanlış bir şey.” diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GEREKENİ YAPMALI"

Yaşanan olaya tepki gösteren ve gerekenin yapılmasını istediğini söyleyen veli İsmail Güneş ise, "Şiddetin olması hiç hoş olmamış. Ben de 8 yıl bu okulda okudum. Mezun oldum. Gerek öğretmenlerimiz, gerekse de müdürlerimizden çok memnunduk. Ama dün olan olayı kınıyorum. Okul müdürümüz gerekeni yapmış. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de gerekeni yapmasını istiyoruz. Öğretmeni okuldan atmışlar. Çocuklarımızı biz güvenli bir şekilde okula yolluyoruz. Onlara teslim ediyoruz. Ama öğretmenler çocuklara şiddet uygularsa onlardan sağlıklı bir gelecek bekleyemeyiz.” dedi.

GÖREVDEN ALINDI

Şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, "Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’nde öğretmen olarak görev yapan Hatice K.’nın ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntülerinin basında yer bulmasının ardından bahse konu öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve görevden el çektirilmiştir." denildi.