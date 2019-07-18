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Gaziantep'te sigara hırsızlığı kamerada

5 farklı iş yerinden sigara çalan şüphelinin kimliği belirlendi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 18.07.2019 - 17:51..
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Gaziantep'te, 5 ayrı market ve büfe sahibi farklı tarihlerde polis ihbar hattını arayarak sigara almak için iş yerine gelen bir kişinin istediklerini aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtığını söyledi.

Gaziantep'te sigara hırsızlığı kamerada

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Gaziantep'te sigara hırsızlığı kamerada

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU

Yapılan incelemede hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin M.C.E. olduğunu saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.C.E., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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