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Gaziantep'te sis ulaşımı zora soktu

Şehirde hava 5 dereceye kadar düşerken, sis yüzünden görme mesafesi 20 metreye kadar düştü.

AA | 26.12.2018 - 10:23..
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Gaziantep'te, yoğun sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte, sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle yüksek bölgelerde, geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Gaziantep'te sis ulaşımı zora soktu

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECEYE DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur da etkisini sürdürüyor. Trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Gaziantep'te sis ulaşımı zora soktu

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