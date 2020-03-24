Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

Gaziantep Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptıkları takipte kararlı olduklarını söyledi.

Vatandaşların duyarlılığını takdir ettiklerini, ancak karara uymayan 500 kişiye idari işlem yapıldığını belirteren Vali Davut Gül, "Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bizim kimseye işlem yapma gibi bir isteğimiz yok. Bunun için vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz.'' dedi.

"EVDEN ÇIKMAYIN"

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması konusunda uyaran Vali Gül, "Bütün ülkede olduğu gibi bizim de şehrimizde aldığımız tedbirler var. Şehrimizde de bu önlemler uygulanıyor. Bununla ilgili birçok önlem alındı. Son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bir sınırlandırma getirildi. Bizde bunu takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça yaş sınırlaması olmadan evden çıkmamalarını öneriyoruz.'' dedi.

"SOKAĞA ÇIKAMAYAN 4 BİN KİŞİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI"

Davut Gül, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin vatandaşın ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılandığını da ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Dayanışma ekipleri var. Bu ekipler evden çıkmayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyorlar. Dün akşam itibariyle Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri 4 bin vatandaşımızın ihtiyacı giderildi ve giderilmeye devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızın çıkamadığı için mağdur olacağı bir durum yok. Biz elimizden gelen bütün hizmetleri yapacağız. Bizim istediğimiz herkesin evinde durması.'' diye konuştu.