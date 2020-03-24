taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5216
Euro
7.0705
Altın
1587.56
Borsa
87662.86
Gram Altın
331.939
Bitcoin
43853.81

Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulanırken, 4 bin kişinin ihtiyaçları karşılandı.

DHA | 24.03.2020 - 11:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptıkları takipte kararlı olduklarını söyledi.

Vatandaşların duyarlılığını takdir ettiklerini, ancak karara uymayan 500 kişiye idari işlem yapıldığını belirteren Vali Davut Gül, "Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bizim kimseye işlem yapma gibi bir isteğimiz yok. Bunun için vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz.'' dedi.

"EVDEN ÇIKMAYIN"

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması konusunda uyaran Vali Gül, "Bütün ülkede olduğu gibi bizim de şehrimizde aldığımız tedbirler var. Şehrimizde de bu önlemler uygulanıyor. Bununla ilgili birçok önlem alındı. Son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bir sınırlandırma getirildi. Bizde bunu takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça yaş sınırlaması olmadan evden çıkmamalarını öneriyoruz.'' dedi.

Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

"SOKAĞA ÇIKAMAYAN 4 BİN KİŞİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI"

Davut Gül, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin vatandaşın ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılandığını da ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Dayanışma ekipleri var. Bu ekipler evden çıkmayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyorlar. Dün akşam itibariyle Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri 4 bin vatandaşımızın ihtiyacı giderildi ve giderilmeye devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızın çıkamadığı için mağdur olacağı bir durum yok. Biz elimizden gelen bütün hizmetleri yapacağız. Bizim istediğimiz herkesin evinde durması.'' diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Büyükçekmece'de koronavirüs temizliği
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, başta ilçedeki heykeller olmak üzere ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başladı.
Adana'da kaçak 92 kol saati ve cep telefonu ele geçirildi
Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 92 kol saati ve 33 cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da köpekleri öldürüp çuvallara koydular
Boş arazide çuvalların içinde yaklaşık 20 ölü köpek bulundu.
Tuzla'da maskeli ve silahlı şahıs marketi gasbetti
Markete giren silahlı şahıs, kasadaki paraları ve sigaraları alıp olay yerinden kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
396
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
60
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
112
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
214
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
35
Benzine bir indirim daha
Benzine bir indirim daha
127
Ceza infaz paketinin ayrıntıları belli oldu
Ceza infaz paketinin ayrıntıları belli oldu
144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir