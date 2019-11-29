Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven adam serbest bırakıldı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kaldırımda oturan eşini çocuklarının gözün önünde acımasızca döven cani koca, dün gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Sosyal medyada karısı B.Ç.'ye şiddet uygulayan E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı; ardından adliyeye sevk edildi.
"PİŞMANIM"
E. Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen E. Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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