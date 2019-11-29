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Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven adam serbest bırakıldı

Çocuğunun yanında eşini döven cani koca, dün adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA | 29.11.2019 - 09:06..
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Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven adam serbest bırakıldı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kaldırımda oturan eşini çocuklarının gözün önünde acımasızca döven cani koca, dün gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada karısı B.Ç.'ye şiddet uygulayan E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı; ardından adliyeye sevk edildi.

"PİŞMANIM"

E. Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen E. Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven adam serbest bırakıldı

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Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven adam serbest bırakıldı

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