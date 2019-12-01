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Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven şahıs tutuklandı

Sokak ortasında eşini çocukları önününde darbeden E.Ç yeniden tutuklandı.

AA | 01.12.2019 - 17:00..
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Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven şahıs tutuklandı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kaldırımda oturan eşini çocuklarının gözün önünde acımasızca döven cani koca, dün gözaltına alınmıştı

"PİŞMANIM" DEDİ SERBEST KALDI

"E. Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen E. Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BU SEFER TUTUKLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden E.Ç hakkında  başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanma kararı çıkarıldı.

Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven şahıs tutuklandı

Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp VİDEO

Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp haberi
Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven şahıs tutuklandı

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