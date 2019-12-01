Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven şahıs tutuklandı

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Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden sürpriz

Polis olmayı isteyen 12 yaşındaki engelli Özcan Dayanmaz'ı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, doğum günü sürprizi yaptı.