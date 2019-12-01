Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven şahıs tutuklandı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kaldırımda oturan eşini çocuklarının gözün önünde acımasızca döven cani koca, dün gözaltına alınmıştı
"PİŞMANIM" DEDİ SERBEST KALDI
"E. Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen E. Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
BU SEFER TUTUKLANDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden E.Ç hakkında başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanma kararı çıkarıldı.
Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp VİDEO