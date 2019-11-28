Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp

Gaziantep’te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darbedildi.

AĞLAYARAK ANNESİNİ İZLEDİ

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken, küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.

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OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise bir vatandaş tarafından, saniye saniye cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.