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Gaziantep'te Suriyeliler döner bıçaklarıyla kavga etti

Suriye uyruklu 2 aile arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

DHA | 20.05.2019 - 17:52..
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Gaziantep Gazikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda,  Suriyeli 2 ailenin bireyleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAKLI, SOPALI KAVGA

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine döner bıçakları ve sopalarla saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbarla olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırdı. Kavgada 3 kişi hafif yaralanırken, bazı kişilerin gözaltına alınıp, sorgularının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Gaziantep'te Suriyeliler döner bıçaklarıyla kavga etti VİDEO

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Suriyeli ailelerin kavgası, bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep'te Suriyeliler döner bıçaklarıyla kavga etti

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