Gaziantep’te tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Molhan Tekstil isimli fabrikada, yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm tesisi etkisi altına aldı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların çok sayıda noktadan eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

ALEVLER DRONE'LA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının büyüklüğü ve ekiplerin müdahalesi, drone kamerası ile havadan kaydedildi. Görüntülerde fabrikanın büyük bölümünü saran alevler ve yoğun duman dikkat çekerken, itfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

Havadan çekilen görüntüler, yangının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

CAN KAYBI YOK, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Ancak fabrikanın üretim alanlarında ciddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken olay yeri ekipleri, bölgede delil toplama ve teknik analiz çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.