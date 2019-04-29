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Gaziantep’te terör operasyonu: 21 gözaltı

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İHA | 29.04.2019 - 19:01..
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına Gaziantep’te faaliyetlerde bulunan, 21 Mart günü Nevruz etkinliklerinde terör örgütü ve örgütün elebaşı lehine slogan atarak müzahir kitleyi provoke edici, terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 21 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Gaziantep’te terör operasyonu: 21 gözaltı

ARAMALARDA 4 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet pompalı-otomatik av tüfeği, 56 adet tabanca fişeği, 81 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli yasak yayın, dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

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