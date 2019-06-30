Gaziantep'te tıra çarpan motosikletli öldü

Dün gece Gaziantep-Yavuzeli karayolunda motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz (25), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Yılmaz ve arkadaşı Oktay Ç., yola savruldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALI
Evli olduğu öğrenilen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Oktay Ç., kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.