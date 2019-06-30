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Gaziantep'te tıra çarpan motosikletli öldü

Seyir halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

İHA | 30.06.2019 - 11:39..
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Dün gece Gaziantep-Yavuzeli karayolunda motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz (25), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yılmaz ve arkadaşı Oktay Ç., yola savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALI

Evli olduğu öğrenilen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Oktay Ç., kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Gaziantep'te tıra çarpan motosikletli öldü

Gaziantep'te tıra çarpan motosikletli öldü

Gaziantep'te tıra çarpan motosikletli öldü

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