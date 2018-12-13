Kuyumcu iki tüfekli soyguncuya karşı koydu

Gaziantep'te iki maskeli hırsız, ellerindeki pompalı tüfekle aniden kuyumcuya daldı. İşletme sahibinin soğuk kanlı tavrı karşısında dükkandan hızlıca uzaklaşmak zorunda kalan soyguncuların bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR
Paniğe kapılmayan dükkan sahibi eline aldığı sopaları kapının üstündeki alarm sistemine atarak yardım çağırısını aktive etmeyi başardı.
Yaklanacaklarını anlayan iki hırsız, aldıkları bir parça altınla dükkkandan kaçtılar.
İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, iki hırsızın yerinin tespit ederek gözaltına aldı.
Gaziantep'te tüfekli iki hırsız kuyumcuyu soydu VİDEO