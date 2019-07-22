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Gaziantep'te uçuşan fiş ve faturalar sonu oldu

Seyir halindeki aracının ön camından dışarı uçan faturaları toplamak isteyen Kazım Vural'a araba çarptı. 2 gündür hastanede olan Vural, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA | 22.07.2019 - 16:13..
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Gaziantep kent merkezinde bir markette çalışan 42 yaşındaki Kazım Vural, sabah erken saatlerinde kamyonet ile sebze haline alışverişe gitti.

FİŞ VE FATURALAR UÇTU

Alışverişi tamamlayarak geri dönen Kazım Vural, İpekyolu Sanikonukoğlu bulvarı KÜSGET civarında, arabanın ön tarafında bulunan alışveriş fiş ve faturaları rüzgar nedeniyle uçtu.

ARABA ÇARPTI

Bu olayın ardından aracı yol kenarına park eden Kazım Vural, araçtan inerek, uçuşan fiş ve faturaları toplamaya başladı. Vural, yoldan geçen başka bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Gaziantep'te uçuşan fiş ve faturalar sonu oldu

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulansın ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kazım Vural, 2 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna getirilen Vural'ın cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cengiz Topel mahallesindeki Siirtliler Derneğine getirilen Vural'ın cenazesi, burada yapılan merasimin arından Yeşilkent Mezarlığında defnedildi.

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