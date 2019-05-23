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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA | 23.05.2019 - 10:11..
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.K. ile uyuşturucu pazarlığı yaptığı E.G. ve A.A. yakalandı.

EVLERİNDEN EROİN VE SİLAH ÇIKTI

M.K'nin evinde yapılan aramada 8,20 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 445 lira ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.G. ve A.A. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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