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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen ve 890 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

İHA | 14.12.2019 - 14:52..
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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine dev operasyon...

Mevlana Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri öncülüğündeki, 890 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle, uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleşti.

Yapılan baskın ve aramalarda ise toplam 34 kişi gözaltına alınmıştı.

34 ŞAHISTAN 19'U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 34 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan 19'u tutuklandı. Şahıslardan 5'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

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