Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama

Ukraynalı Nataliya herkesin "Şengül abla"sı oldu

1 Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu Yeni yılı sahnede karşılamaya hazırlanan sanatçıların alacağı ücretler de belli oldu. Bu yılın rekoru megastar Tarkan'da.

2 TEM Otoyolu'ndaki araçta 35 kilo esrar ele geçirildi Kocaeli’de düzenlenen operasyonla durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

3 Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne karşı sessiz kalan Müslüman dünyasına sitem etti.

4 Trabzon'da sessizlik isteyen doktora saldırı Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 kişi görevli doktora saldırdı. Doktorun sağ el bileği ve parmakları kırıldı.

5 Denizli'de, yavru kediyi suya düşmekten kurtardı HES kapağından suya düşmek üzere olan kediyi kurtaran Adem Yılmaz, kurtardığı kedinin hızla kaçması üzerine, "Bari bir teşekkür etseydin" diye bağırdı.

6 Ukraynalı Nataliya, herkesin Şengül ablası oldu Türk bir adamla evlenen ve Müslüman olup "Şengül" ismini aldıktan sonra köye yerleşen Nataliya, organik hayatı seçti.