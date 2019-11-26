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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Eski Nizip Yolu Caddesi'nde bir araçta arama yaptı.

AA | 26.11.2019 - 13:26..
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Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu Eski Nizip Yolu Caddesi'nde bir araç durduruldu. Yapılan aramada yaklaşık 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, aZanlıların Nizip ilçesindeki adreslerinde, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, karakola götürülerek gözaltna alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı


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