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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Narkotik ekipleri tarafından, drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İHA | 03.01.2020 - 10:57..
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Gaziantep'te 62 ekip, 720 personelin katılımı, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile narkotik operasyonu gerçekleştirildi.

24 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 130 araç, 380 şahıs üzerinde ve 35 adreste yapılan aramada 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 400 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 60 adet captagon, 40 adet extacy hap, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 24 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı


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