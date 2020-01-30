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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 mahallede 873 polisin katılımıyla düzenlenen ve 24 saat süren operasyonda, 34 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA | 30.01.2020 - 11:48..
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Gaziantep'in Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağlayan ve Hasırcıoğlu Mahalle'lerinde polis ekipleri tarafından, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONA 873 POLİS KATILDI

873 polisin katılımıyla helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda, ablukaya alınan 4 mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı


ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup arama yaptı, bazı adreslere ise özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı


39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

39 ikamet, 92 umuma açık yer ile 1487 araç ve 3 bin 761 kişinin arandığı operasyonda; 1 kilo 200 gram metamfetamin, 1 kilo 100 gram eroin, 800 gram esrar, 180 gram bonzai, 192 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve 6 tabanca ele geçirildi, 34 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

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