Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

1 Mutlu çocuklar yetiştirmek Ebeveyn olarak işiniz, çocuklarınızın yüksek özgüven ve mutluluğa giden yolculuklarını desteklemektir. Bu tavsiye ve ipuçlarıyla çocuğunuza mutlu olmanın yollarını gösterebilirsiniz.

2 Bedava dondurma izdiham yarattı Denizli'de ücret dağıtılan dondurmayı gören vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

3 Fabien Robert'ten tam çatala nefis gol - İZLE Gloucester City'nin Truro City'yi 2-1 yendiği maçta Fabien Robert mükemmel bir gole imza attı.

4 Yeme bozuklukları belirtileri ve nedenleri Yeme bozuklukları, kişinin fiziksel ve duygusal sağlığını etkileyen karmaşık psikolojik bir durumdur.

5 Tank gibi sağlam LG X4 2019 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri LG, askeri sınıf dayanıklılık sunan yeni akıllı telefonu X4'ü resmi olarak tanıttı. Telefonun bütün özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

6 Tekirdağ'da okul kantinindeki yiyecekleri çaldılar Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir okuldan, 4 LCD televizyon ve 3 bin TL ile kantindeki yiyecekler çalındı.