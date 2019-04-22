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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te 11 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

DHA | 22.04.2019 - 16:59..
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Uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Vatan, Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimar Sinan ve Güzelvadi mahallelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda; 200 gram metamfetamin, 120 gram eroin, 60 gram bonzai, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1.700 lira para ile 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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