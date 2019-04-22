Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Vatan, Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimar Sinan ve Güzelvadi mahallelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda; 200 gram metamfetamin, 120 gram eroin, 60 gram bonzai, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1.700 lira para ile 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.