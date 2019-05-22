taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Şahinbey Belediyesi'ne başvurusu geri çevrilen Eyüp Dal, belediye önünde kendini yakarken, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde aracını durduran Bahattin Küçük de aracını yaktıktan sonra köprüden atladı.

AA & Ensonhaber | 22.05.2019 - 00:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 5 yıldır iş ararayan Eyüp Dal, İŞ-KUR’a başvurmasına ve çeşitli iş görüşmelerine gitmesine karşın yerleşemedi.

BELEDİYEDEN "HAYIR" YANITI ALINCA KENDİNİ YAKTI

Eski bir hükümlü olan ve ‘hükümlü kadrosu’ndan iş arayan Eyüp Dal, son olarak Şahinbey Belediyesi’ne başvuru yaptı. Belediyeden de olumsuz yanıt alan Dal, yanına benzin dolu bir şişe alarak yeniden belediyenin önüne gitti.

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

4 GÜNLÜK HAYAT SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada kendini ateşe veren Dal belediyenin güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ağır yaralanan Eyüp Dal Şahinbey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Dal geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

OTOMOBİLİNİ YAKIP KÖPRÜDEN ATLADI

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi, köprüden aşağıya atladı. Aramalar sonucu boğazın ortasında cesedi bulunan ve Beşiktaş Ortaköy iskelesine getirilen cesedin Bahattin Küçük'e ait olduğunu belirlendi.

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yaktıktan sonra köprüden atladı VİDEO

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

0
Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var burada

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var burada

0
83'lük Necati Dede'den 'Huma Kuşu' performansı

83'lük Necati Dede'den 'Huma Kuşu' performansı

0
Rum Kesimi'nden gerilimi tırmandıracak sondaj açıklaması

Rum Kesimi'nden gerilimi tırmandıracak sondaj açıklaması

0
Hotel Mavi Deniz

Hotel Mavi Deniz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir