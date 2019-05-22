Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 5 yıldır iş ararayan Eyüp Dal, İŞ-KUR’a başvurmasına ve çeşitli iş görüşmelerine gitmesine karşın yerleşemedi.

BELEDİYEDEN "HAYIR" YANITI ALINCA KENDİNİ YAKTI

Eski bir hükümlü olan ve ‘hükümlü kadrosu’ndan iş arayan Eyüp Dal, son olarak Şahinbey Belediyesi’ne başvuru yaptı. Belediyeden de olumsuz yanıt alan Dal, yanına benzin dolu bir şişe alarak yeniden belediyenin önüne gitti.

4 GÜNLÜK HAYAT SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada kendini ateşe veren Dal belediyenin güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ağır yaralanan Eyüp Dal Şahinbey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Dal geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİNİ YAKIP KÖPRÜDEN ATLADI

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi, köprüden aşağıya atladı. Aramalar sonucu boğazın ortasında cesedi bulunan ve Beşiktaş Ortaköy iskelesine getirilen cesedin Bahattin Küçük'e ait olduğunu belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yaktıktan sonra köprüden atladı VİDEO

