Gaziantep'te veliden okul müdürü ve öğretmene darp

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören zihinsel engelli bir öğrenciyi rahatsız eden başka bir öğrenci, okul idaresi tarafından uyarıldı.

ÇOCUĞUNUN UYARILMASINA KIZDI

Çocuğunun okul idaresi tarafından uyarılmasına kızan öğrenci velisi Erdinç K., okulu basarak müdür Fatih Şahin'e sehpa fırlatıp, darbetti. Şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kadın öğretmene de saldırarak okuldan ayrıldı.

ÇOCUKLAR KORKUDAN SAĞA SOLA KOŞUŞTURDU

Saldırganın okul müdürünün odasına girişi ile diğer öğretmene saldırma anı ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu anlarda çocukların panikle sağa sola kaçışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Veliden okul müdürü ve öğretmene darp İZLE

OKUL ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Yaşanan olaya tepki gösteren öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulda oturma eylemi yaparak saldırıyı kınadı. Öğrenciler, okul bahçesindeki eylemde müdür Fatih Şahin lehine sloganlar attı.

"KONUŞMADAN OKUL MÜDÜRÜNE SALDIRMIŞ"

Saldırıya tepki göstererek okul müdürü Fatih Şahin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, "Toplumda şiddet eğitimcilere kadar uzanıyorsa, toplumun ayaklarının altındaki halı kayıyor demektir. Bir öğrenci velisinin gelip hiçbir şey demeden, konuşmadan okul müdürüne bir saldırısı var. Okul müdürümüz velinin derdinin ne olduğunu bile anlamadan bir saldırıya maruz kalmış ve darbedilmiş. Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili şikayetler de yapıldı zaten." diye konuştu.

Okul Müdürü Fatih Şahin

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.