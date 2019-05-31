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Gaziantep’te yankesicilik anları kamerada

Halkın yoğun olarak bulunduğu AVM, manav ve fırınlarda yankesicilik yapan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

İHA | 31.05.2019 - 17:39..
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Son dönemlerde insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, manav ve fırın içerisindeki kalabalıktan faydalanarak ve para ve cep telefonu çalan şahıslar, güvenlik kameralarına takıldı.

Şahıslar adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

9 YANKESİCİLİK OLAYI YAŞANDI, FAİLLER GÖZALTINA ALINDI

Mağdurların yardım talebi üzerine inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameraları inceleyerek, önce şahısların eşgaline ardından ise kimlik bilgilerine ulaştı. Polis, yapılan operasyon ile il genelinde 9 yankesicilik olayında vatandaşların cep telefonu ve paralarını çaldığı tespit edilen A.H. ve R.H. isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahıslar adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AVM yankesicileri kameraya yakalandı

Gaziantep’te yankesicilik anları kamerada

Gaziantep’te yankesicilik anları kamerada

Gaziantep’te yankesicilik anları kamerada

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