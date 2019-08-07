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Gaziantep'te yaşlı bir adam eşini bıçaklayarak öldürdü

Nizip'te tartıştığı eşine sinirlenen ve sonrasında eline aldığı bıçakla yaşlı kadını öldüren zanlı, gözaltına alındı.

DHA | 07.08.2019 - 14:40..
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Mıstık Sevinç ile 78 yaşındaki eşi Zühre Sevinç henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

SİNİRLENİNCE BIÇAKLADI

Bu sırada sinirlenen Mıstık Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zühre Sevinç'i bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gaziantep'te yaşlı bir adam eşini bıçaklayarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zühre Sevinç’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından Zühre Sevinç’in cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mıstık Sevinç ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaşlı bir adam eşini bıçaklayarak öldürdü

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