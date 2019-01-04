Gaziantep'te yol çökünce oluşan dev çukura araçlar düştü

Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Yeni Stat kavşağında, yolda çökme meydana geldi.
Açılan dev çukura, biri işçi servis minibüsü olmak üzere 2 araç düştü. Araçlarda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ
Yaralılardan 2'si Gaziantep’teki hastanelere kaldırılırken, diğerlerinde hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olay nedeniyle, 3 şeritli kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile çukurdan çıkarılmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.
ANA BORU HATTI PATLADI
Öte yandan çökmenin, yolun altından geçen şehir içme suyu şebekesine ait ana boru hattının patlaması sonucu yaşandığı öğrenildi.