1 Türk Edebiyatı’nda ilkler: Roman türleri ve yazarları Türk Edebiyatı’nda ilk kez hangi yazar, hangi türde roman yazdı?

2 Eren Derdiyok'u Stuttgart istiyor Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'u, Alman ekibi Stuttgart'ın transfer edebileceği ifade edildi.

3 Gaziantep'te yol çökünce oluşan dev çukura araçlar düştü Ana su borusunun patlaması sonucu yol çökünce açılan çukura 2 aracın düşmesi sonucunda 13 kişi yaralandı.

4 Potasyumun faydaları ve potasyumdan zengin 10 besin Günlük yeterli miktarda potasyum tükettiğinizden emin olmanız için birçok neden var. Kalp, böbrekler ve beyin dahil olmak üzere birçok organın çalışması için gerekli olan bir mineral...

5 Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen katlanabilir telefon videosu Yeni ortaya çıkan bir katlanabilir telefon videosunun, Xiaomi'ye ait olduğu iddia ediliyor.

6 Trump'tan yeni Meksika paylaşımı: Duvar geliyor ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa ettirmeyi planladığı duvar için bütçe onayının çıkması için her yola başvuruyor. Bu kez yine attığı İnstgram'a attığı bir gönderiyle gündeme oturdu.