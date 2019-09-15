Gaziantep'teki otopark kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Şahinbey ilçesinde bir otoparkta çıkan kavgada, ölü sayısı her gün artıyor.

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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı harç pulunda yeni dönem

İstanbul'un yeni havalimanına, yolcuların yurt dışına çıkış işlemleri için harç pulu otomatları yerleştirildi. Bu makineler sayesinde hızlı bir şekilde işlem yapılabilecek.