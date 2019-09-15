Gaziantep'teki otopark kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı

9 Eylül tarihinde 75. Yıl Mahallesi’nde otopark tartışması büyüdü ve kavgaya dönüştü.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Araç parkı yüzünden çıkan kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız, Metin Korkmaz ve Adem Yıldız'ın ardından Mehmet Korkmaz da hayatını kaybetti.
YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.