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Gaziantep'teki otopark kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Şahinbey ilçesinde bir otoparkta çıkan kavgada, ölü sayısı her gün artıyor.

İHA | 15.09.2019 - 13:48..
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9 Eylül tarihinde 75. Yıl Mahallesi’nde otopark tartışması büyüdü ve kavgaya dönüştü.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Araç parkı yüzünden çıkan kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız, Metin Korkmaz ve Adem Yıldız'ın ardından Mehmet Korkmaz da hayatını kaybetti.

Gaziantep'teki otopark kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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