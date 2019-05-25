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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, mahalleliyi sokaklara döktü.

DHA | 25.05.2019 - 06:41..
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Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi Güldemet Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

ALEVLER MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem yardıma koştu hem de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti.Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Bu sırada mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi. Bazı mahalle sakinleri ise alevlerin kendi dairesine sıçrama ihtimali üzerine panik yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

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