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Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye ateş açtılar

Alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı.

DHA | 16.09.2019 - 05:09..
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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Metris Cezaevi'nin karşısında bulunan  alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu alanda 01:30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddialara göre, 34 UEK 85 plakalı lüks otomobille alışveriş merkezine gelen kişiler, yanlarında getirdikleri uzun namlunu kalaşnikof marka silahla alışveriş merkezine ateş açtı. Otomobil olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olayda  yaralanan veya ölen olmazken alışveriş merkezi görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye ateş açtılar

POLİS İŞYERİNE OPERASYON YAPTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kameralardan kaçan otomobilin Güngören Mehmet Nesih  Özmen Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan bir işyerine geldikleri  otomobili sokağa park ederek bir işyerine girdikleri tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken herhangi bir çatışma  çıkma ihtimaline karşı özel harekat polisine  adrese çağrıldı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve hazırlıklarının tamamlanmasıyla özel harekat polisleri, şüphelilerin girdiği işyerine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. polis işyerinde ve otomobilde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede olayda kullanılan uzun namlunu silahın bulunamadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan 3 kişi, güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürülürken otomobil de çekici yardımıyla emniyete otoparkına çekildi. 
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.



Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye ateş açtılar

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye ateş açtılar

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye ateş açtılar

Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye ateş açtılar

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