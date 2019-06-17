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Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatısında yangın

Gaziosmanpaşa’da 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Çatıda bulunan 200 güvercin telef oldu.

İHA | 17.06.2019 - 16:36..
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Çatının alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak’ta bulunan 2 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangında çatı katında bulunan mutfak tüpleri patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüpler, yangının büyümesine sebep oldu.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 katlı binanın çatı katı alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin telef oldu. Çatıdaki kümeslerde beslenen yüzlerce kuş, tüp patlamaları sonucu yangının büyümesi nedeniyle kurtarılamadı.

200 TANE GÜVERCİN TELEF OLDU

Yaşanan olayla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Can Sarıoğlu, “Yangın çatıda olmuş. Arkadaşlar temizlik yaparken sanırsam bunların dört tane tüpü varmış. Sıcaktan mı, basınçtan mı bir bilgimiz yok patlamış. Evlerimizde bir hasarımız yok. Çok şükür. Can kaybımızda yok. Şu anda sadece çatı yandı. İçeri de bulunan eşyalar zarar gördü. Bunun dışında başka bir sıkıntı yok. 200 tane güvercin kuşu telef olduğu söyleniyor besleniyordu. Şu anda son durum itfaiye görevlerinin söndürme ve soğutma işlemlerinin bitmesinden sonra belli olacak.” dedi.

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