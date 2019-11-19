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Gaziosmanpaşa'da bir minibüse EYP ile saldırı düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokakta park halindeki aracın altına el yapımı patlayıcı (EYP) koyuldu.

İHA | 19.11.2019 - 03:44..
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İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 610. Sokak'ta saat 01.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki minibüsün altına EYP atıldı.

UFAK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

EYP’nin patlaması sonucu sokakta büyük bir gürültü oluşurken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Patlama nedeniyle minibüste ufak çaplı bir yangın çıktı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın tüpleriyle yangını söndürdü.

Gaziosmanpaşa'da bir minibüse EYP ile saldırı düzenlendi

ARACIN HACİZLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Ekipler daha sonra minibüs çevresinde bir süre delil çalışması yaptı. Ardından minibüsün trafik kaydına bakan ekipleri, aracın hacizli olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da bir minibüse EYP ile saldırı düzenlendi

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