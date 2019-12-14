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Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi annesini yaraladı

Cezaevinden firar eden şahıs, evlerine operasyon düzenlemeye gelen polislere ateş açarken, annesini kolundan vurdu.

İHA | 14.12.2019 - 16:10..
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın kaldığı adrese geldi.

ANNESİNİ YARALADI

Kapıyı çalan polis ekipleri şahsın direnişiyle karşılaştı. Kapı ağzında silahla ateş açan şahıs, annesini kolundan yaraladı. Şahsın ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi annesini yaraladı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Binanın arkasından kaçtığı belirlenen şüphelinin 2 yakını gözaltına alındı. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için operasyon düzenliyor.

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi annesini yaraladı

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi annesini yaraladı

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