Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi annesini yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın kaldığı adrese geldi.
ANNESİNİ YARALADI
Kapıyı çalan polis ekipleri şahsın direnişiyle karşılaştı. Kapı ağzında silahla ateş açan şahıs, annesini kolundan yaraladı. Şahsın ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Binanın arkasından kaçtığı belirlenen şüphelinin 2 yakını gözaltına alındı. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için operasyon düzenliyor.