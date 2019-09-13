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Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Çıkan yangında bir erkek şahsın cansız bedenine rastlandı. Yangına müdahale anında gerçekleştirilen çalışmada rastlanan cansız erkek bedeninin kimliği yapılacak olan otopsi çalışması ile belli olacak.

İHA | 13.09.2019 - 02:38..
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Dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki boş arazide bulunan bir kulübede yangın meydana geldi.

Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın dumanlarını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ettikleri sırada yangın sonrası hayatını kaybetmiş erkek bir şahsın cesedine rastladı. Cansız erkek bedenine rastlayan ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye şerit çekerek çalışmalara başladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılan cesedin kimlik tespit etme çalışmaları ise devam ediyor. Meydana gelen yangın ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangında erkek cesedi bulundu

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