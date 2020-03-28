taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Gaziosmanpaşa'da günde 2 bin maske üretiliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim gören kadın kursiyerler, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında günde 2 bin maske üretiyor.

AA | 28.03.2020 - 22:56..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşalı kadınlar, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde kullanımı artan ve bulunması zorlaşan maske üretimi için kolları sıvadı.

GÜNDE 2 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim alan kursiyerler, hijyenik ortamlarda günde 2 bin maske üretiyor.

Gaziosmanpaşa'da günde 2 bin maske üretiliyor

SAĞLIK PERSONELİ VE GÖNÜLLÜLER KULLANIYOR

Üretilen maskeler, Gaziosmanpaşa Belediyesinin sosyal yardımlar kapsamında hizmet veren saha personeline ve gönüllü ekiplere dağıtılıyor.

İlerleyen günlerde maske üretim kapasitesinin artırılması ve kamu hizmet binalarına da maske verilmesi planlanıyor.

Maske üretim atölyesini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çalışmaları inceleyip, kadınlara kolaylıklar diledi. Usta, bu zorlu günlerde elini taşın altına koyan kadınlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa'da günde 2 bin maske üretiliyor

İlginizi Çekebilir
İzmir'de esnafın kirası 3 aylığına ertelendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca esnafın kiralarının ertelendiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği: 485 evsize hizmet verildi
'Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim' çalışmaları kapsamında 485 kişinin bakım, iaşe ve barınma hizmeti almasının sağlandığı belirtildi.
DİSKİ: Suya yüzde 50 zam yaptık
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, suya yüzde 300 değil 15 metrekp üzeri kullanıma yüzde 50 zam yaptıklarını açıkladı.
İBB hizmetlerine yeni zamlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı ücret tarifeleri açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1096
Türkiye'ye küfür eden öğrenciler gözaltına alındı
Türkiye'ye küfür eden öğrenciler gözaltına alındı
1596
Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi
Ulaştırma Bakanlığı'nda görev değişimi
453
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
648
Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
575
Oxford Üniversitesi, aşı çalışmalarını hızlandırdı
Oxford Üniversitesi, aşı çalışmalarını hızlandırdı
230
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir