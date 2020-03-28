Gaziosmanpaşa'da günde 2 bin maske üretiliyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşalı kadınlar, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde kullanımı artan ve bulunması zorlaşan maske üretimi için kolları sıvadı.

GÜNDE 2 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim alan kursiyerler, hijyenik ortamlarda günde 2 bin maske üretiyor.

SAĞLIK PERSONELİ VE GÖNÜLLÜLER KULLANIYOR

Üretilen maskeler, Gaziosmanpaşa Belediyesinin sosyal yardımlar kapsamında hizmet veren saha personeline ve gönüllü ekiplere dağıtılıyor.

İlerleyen günlerde maske üretim kapasitesinin artırılması ve kamu hizmet binalarına da maske verilmesi planlanıyor.

Maske üretim atölyesini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çalışmaları inceleyip, kadınlara kolaylıklar diledi. Usta, bu zorlu günlerde elini taşın altına koyan kadınlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.