taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.785
Euro
7.381
Altın
1650.72
Borsa
92281.16
Gram Altın
360.75
Bitcoin
49765.65

Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

Polis ekiplerince 11 kilo altın ve 140 bin euro para çalan 5 hırsız yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri bir sitede ikamet eden Suriye uyruklu M.A'nın evinden içinde 11 kilo altın ile 140 bin avro bulanan kasanın çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

3'Ü KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalar sonucu güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve temizlikçi olarak gelen 2 kadının, siyah çarşaf giyip ellerine baston alarak yaşlı kadın rolü yaptıklarını tespit etti.

Polis ekiplerince 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Seyhan Nur Ü. (22), Aybegüm Ü. (31), Abobaker A. (32), Abdullah A. (28) ve Itıdal K'yi (28) yakalandı.

11 KİLO ALTIN VE 150 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 11 kilon altın ile 140 bin avro ele geçirilirken, 5milyon çalan hırsızların avroların bir kısmını dolara ve Türk lirasına çevirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeleri açıkladı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda daha fazla...
Akar: Operasyon bölgelerinde koronavirüs yok
Milli Savunma Bakanı Akar: Her türlü tedbiri alıyoruz. Koronavirüs özellikle operasyon bölgelerine sirayet etmedi.
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Korona nedeniyle 15 gün kapatılan caddeye giren 8 kişiye 24 bin lira para cezası kesilirken, polis ekipleri "evde kal" çağrısında bulundu.
Karantinadan çıkan öğrencilerden teşekkür
Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda karantinaya alınan 526 öğrenci, 14 günlük gözetim sürelerini tamamladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
552
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
233
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
162
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
247
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
207
Yerli İHA, İdlib semalarında dolunayla görüntülendi
Yerli İHA, İdlib semalarında dolunayla görüntülendi
74
Türkiye'den 5 ülkeye daha korona yardımı
Türkiye'den 5 ülkeye daha korona yardımı
339
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir