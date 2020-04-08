Gaziosmanpaşa'da para kasasını çalan 5 kişi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri bir sitede ikamet eden Suriye uyruklu M.A'nın evinden içinde 11 kilo altın ile 140 bin avro bulanan kasanın çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

3'Ü KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalar sonucu güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve temizlikçi olarak gelen 2 kadının, siyah çarşaf giyip ellerine baston alarak yaşlı kadın rolü yaptıklarını tespit etti.

Polis ekiplerince 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Seyhan Nur Ü. (22), Aybegüm Ü. (31), Abobaker A. (32), Abdullah A. (28) ve Itıdal K'yi (28) yakalandı.

11 KİLO ALTIN VE 150 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 11 kilon altın ile 140 bin avro ele geçirilirken, 5milyon çalan hırsızların avroların bir kısmını dolara ve Türk lirasına çevirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.