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Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da bir otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı.

İHA |
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Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, M.D yönetimindeki bir otomobil sokaktan geçerken yan yoldan gelen polis otosuna çarptı.

İKİ MEMUR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yatarken, araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı polislere müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı

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