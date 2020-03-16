İstanbul'da, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezi'nden mahkemeye çıkarılmak için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheli Tugay K., mahkeme sonrası adliye binasından çıkarıldığı sırada, bina dışında bekleyen 4 kişi arbede çıkardı.
SANIK VE POLİS MEMURUNU KAÇIRDILAR
Çıkan arbedede 4 kişi, Tugay K. ve polis memuru D.E.'yi bir otomobile bindirip, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı.
Gaziosmanpaşa'da sanığı kaçırıp polis memurunu darbettiler ViDEO
POLİS MEMURUNU DÖVÜP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTILAR
Şüpheliler, otomobilin içinde darbettikleri polis memuru D.E.'yi, özel bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı.
Polisin kaçan 5 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.