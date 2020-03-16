taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3789
Euro
7.1421
Altın
1525.58
Borsa
89948.11
Gram Altın
313.995
Bitcoin
33985.91

Gaziosmanpaşa'da sanığı kaçırıp polis memurunu darbettiler

Mahkeme sonrası adliye önünde bulunan polis ve şüpheliyi kaçıran şahıslar, otomobilin içinde darbettikleri polis memurunu, özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı.

DHA | 16.03.2020 - 12:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezi'nden mahkemeye çıkarılmak için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli Tugay K., mahkeme sonrası adliye binasından çıkarıldığı sırada, bina dışında bekleyen 4 kişi arbede çıkardı.

SANIK VE POLİS MEMURUNU KAÇIRDILAR

Çıkan arbedede 4 kişi, Tugay K. ve polis memuru D.E.'yi bir otomobile bindirip, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da sanığı kaçırıp polis memurunu darbettiler ViDEO

POLİS MEMURUNU DÖVÜP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTILAR

Şüpheliler, otomobilin içinde darbettikleri polis memuru D.E.'yi, özel bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı.

Polisin kaçan 5 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da sanığı kaçırıp polis memurunu darbettiler

Gaziosmanpaşa'da sanığı kaçırıp polis memurunu darbettiler

İlginizi Çekebilir
Bolu'da uyuşturucu taşıyan Suriye uyruklu şahıs yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrar taşıyan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.
Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınaklar imha edildi
Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 sığınak imha edildi, 378 kilogram esrar ele geçirildi.
Bacak kıran fizyoterapiste kınama cezası
Engelli çocuğu oturtmak isterken bacağının kırılmasına sebep olan fizyoterapist, kınama cezası aldı.
Şanlıurfa'da petrol hırsızlığı yapan 6 kişi yakalandı
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda petrol boru hattında hırsızlık yapan 7 şüpheliden, 6'sı tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
780
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
86
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
53
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
243
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
272
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir