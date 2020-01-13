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Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında kadını sopayla dövdü

Elindeki sopayla sokak ortasında bir kadını darbeden adamın görüntüleri, vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

DHA | 13.01.2020 - 11:05..
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü.

YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Feci şekilde darbedilen kadın, aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi.

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında kadını sopayla dövdü ViDEO

''BİR DAHA BU KAPIYA GELME''

Darbedilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” demesi üzerine çılgına dönen şahıs, “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme.” diye bağırdı.

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında kadını sopayla dövdü

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yaşanan olayın ardından darbedilen kadın polise giderek şikayette bulundu. Uyuşturucu bağımlısı oğlunun daha önce F.M. ile arkadaşlık ettiğini söyleyen kadın, olay günü de oğlunu aramak için F.M.'nin yanına gittiğini söyledi. "Oğlun burada yok" diye sinirlenen F.M.'nin kadını bu nedenle darbettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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