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Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA | 26.09.2019 - 00:41..
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, ara sokaktan caddeye çıkan Tahsin Usta'nın kullandığı 34 AF 6663 otomobil, caddede seyir halindeki Osman Durmuş'un kullandığı 34 JDJ 353 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kazanın etkisiyle devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsü Tahsin Usta, yanındaki Duğukan Keleş ile hafif ticari araçtaki adı öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Sürücü Osman Durmuş ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenler yaralılara yardım ederken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polisin kazaya ilişkin soruşması sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

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