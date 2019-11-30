İstanbul Gaziosmanpaşa’da aylar önce bir doktorla tartışması üzerine mahkemelik olan Z.Y., 3 gün hapse girdi.

Hapisten çıkan Z.Y., karısıyla eniştesi B.Ö.’nün ilişkisi olduğunu öğrendi.

EŞİ İNTİHAR ETTİ

Bunun üzerine konuşmaya giden Z.Y.’nin geldiğini öğrenen karısı, Sancaktepe’deki evlerinin camından atlayarak intihar etti. Karısının intiharından sonra tekrar hapse giren Z.Y., yaklaşık 50 gün hapiste yattıktan sonra dün tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa’daki cinayetin detayları ortaya çıktı VİDEO

"NAMUS CİNAYETİ" DEYİP KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Eniştesini arayarak konuşmak istediğini söyleyen Z.Y., eniştesiyle Salihpaşa Caddesi üzerinde buluştu. Enişte B.Ö.’nün “Karına sahip çıksaydın” demesi üzerine silahını ateşleyen Z.Y., eniştesini 6 yerinden vurdu. Kanlar içinde yerde yatan B.Ö.’nün başında silahıyla bekleyen Z.Y., ‘namus cinayeti’ diyerek çevredekileri yaklaştırmadı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ö., hayatını kaybetti. Olay yerinde bekleyen Z.Y. ise sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan cinayetin ardından olay yerine gelen çok sayıda polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede araştırma yaptı.