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Gaziosmanpaşa'daki yangında 12 kişi dumandan etkilendi

5 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi, apartmandan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

DHA | 23.01.2020 - 21:51..
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan, 5 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddede trafiği keserek güvenlik şeridi oluşturdu.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi -1

12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çıkan yangının etkisiyle apartmanın merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. O sırada evlerinde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Evlerinde bulunan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile apartmandan çıkartıldı.

Dumandan yoğun şekilde etkilenen 3 vatandaş çevre hastanelere götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi -2

"APARTMANDAKİLER BAYGIN OLARAK ÇIKARTILDI"

Görgü tanığı Recai Dinç, "Bodrum katında bir yangın çıktı. Binada ki kişiler mahsur kaldılar. Birkaç kişi baygın şekilde çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. O sırada apartmanda olanlar vardı. Onlar da baygın olarak çıkartıldı" ifadelerini kullandı.

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