Gaziray-Metro Projesi çalışmalarının yüzde 77’si tamamlandı

Başkan Şahin, Gaziray- Metro Projesi'ne yönelik çalışmalara 2017 yılında başlandığını hatırlatarak, çok kısa bir sürede çalışmaların yüzde 77’sinin tamamlandığını söyledi.

"150 BİN ÇALIŞANI HIZLI VE UCUZ TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Şahin, şarkılara konu olan kara trenlerin, bugün hızlı trene dönüştüğünü belirterek, “Uzmanlar tarafından hazırlanan, şehrin ulaşım ve imar master planını birlikte kısa sürede hayata geçirdik. ‘Kalkınma yerelden başlar’ anlayışıyla önemli yatırımlara imza attık. Bunlardan en önemlisi de Gaziray-Metro Projesi'dir. 25 kilometre uzunluğunda güvenli, konforlu, ucuz 16 istasyonlu Gaziray-Metro inşaat çalışmaları tüm hızla ilerliyor. 2017’de başlanan çalışmaların yüzde 77’si tamamlandı. Yaklaşık 1,5 yılda çalışmalarda önemli bir yol alındı. Gaziray ile Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 150 bin çalışanı daha hızlı ve ucuz taşıyacağız.” dedi.

2 HIZLI TREN HATTI YAPILACAK

Şehir merkezindeki ulaşım yoğunluğunu azaltacak olan proje, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği ile tamamlanacak. Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasında sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edilecek. Projede, 2 banliyö hattı ve 2 hızlı tren hattı olmak üzere 112 kilometre yeni demir yolu yapılacak.

Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek toplamda transfer merkezine dönüştürülecek. Böylece, Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Gaziantep, bu yatırımla daha hızlı ve ucuz ulaşıma kavuşacak. Proje kapsamında, Kültür Kongre Merkezi-Zeytinli Mahallesi, Mücahitler Budak Mahallesi, Hastaneler-Oteller bölgesi geçişlerinde yaya ve taşıt ulaşımının rahat, güvenli sağlanması ve bariyer etkisini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmı aç-kapa yapılarak yer altına alınacak.

200 DÖNÜM YENİ MİLLET BAHÇESİ KURULACAK

Bu proje sayesinde şehirde yeşil alanların çoğalacağına vurgu yapan Şahin, “Bu vesileyle,bariyer etkisi ortadan kaldırılarak, sanat yapıları olmadan geçişlerin sağlanması sonucu oluşturulacak yeşil alanlarla yaklaşık 200 dönüm şehre kazandırılacak, bu da yeni millet bahçeleri demek, adeta şehrimizi cennete dönüştüreceğiz. Görüntü kirliliği ve hava kirliliği olmadan vatandaşlarımızı taşıyacağız. Gaziantep Ulaşım Ana Planı’nda GAZİRAY ana damarımızdır. Şehrimize milli eğitimden sonra ulaşıma ciddi manada bütçe ayrılıyor. Şehirler yarışında hükümetten çok ciddi destek alıyoruz. Eski Türkiye’de hayal dahi edilemeyen bugün gerçek oldu, yeni Türkiye budur.” dedi.

"ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİNİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Başkan Şahin, 12 eksik parçasının ABD Ohio eyaletinde bulunan Bowling Green State Üniversitesi’nden, ait olduğu topraklara getirilen Çingene Kızı mozaiğinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yarın tüm dünyaya tanıtacaklarını söyledi.