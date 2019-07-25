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Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Bir kadın sürücü aracını park ederken fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten aracıyla birlikte basketbol sahasının beton zeminine çakıldı.

İHA | 25.07.2019 - 03:07..
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Kuşadası’nda otomobilini park etmeye çalışan M.N. isimli kadın sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil, yol kenarındaki korkulukları da parçalayarak, 10 metre yükseklikten mahalledeki basketbol sahasının beton zeminine düştü. Kazanın ardından, polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri olay yerine gelerek, kazaya müdahale etti.

SAHANIN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazada otomobil kadın sürücüsü M.N. ile yanındaki kadın arkadaşı Ü.S. yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerine yapılan yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü M.N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, gün içinde her zaman mahalle çocuklarının basketbol oynadığı basketbol sahasının kaza sırasında boş olması da olası bir faciayı önledi.
Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

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