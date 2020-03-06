Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 10 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 57 kişinin yaralandığı kaydedildi.

YANGININ NEDENİ GAZ SIZINTISI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilk bulgulara göre yangına bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edildi.

Gaz sızıntısının meydana geldiği fırındaki tüplerin de patlamasıyla yangının büyüdüğü ve çevrede ciddi hasara yol açtığı aktarılan bakanlık açıklamasında, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.