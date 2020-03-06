taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1088
Euro
6.854
Altın
1673.07
Borsa
111815.08
Gram Altın
328.564
Bitcoin
55358.22

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

Gazze kent merkezindeki bir pazar yerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

AA | 06.03.2020 - 03:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

Açıklamada, yangında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 10 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 57 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

YANGININ NEDENİ GAZ SIZINTISI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilk bulgulara göre yangına bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edildi.

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

Gaz sızıntısının meydana geldiği fırındaki tüplerin de patlamasıyla yangının büyüdüğü ve çevrede ciddi hasara yol açtığı aktarılan bakanlık açıklamasında, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

İlginizi Çekebilir
ABD'de Elizabeth Warren, başkanlık yarışından çekildi
ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren yarışta yer almayacak.
Rusya'da alkollü sürücü yayaları ezdi
Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.
AB'den Türkiye'ye vize kolaylığı ile para yardımı teklifi
AB, Türkiye'nin kapıları kapatması için yeni teklifler sunuyor.
İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'deki ateşkeş devreye girdi
İdlib'deki ateşkeş devreye girdi
237
Premier Lig maçları öncesinde el sıkışma yasaklandı
Premier Lig maçları öncesinde el sıkışma yasaklandı
6
İngiltere'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti
İngiltere'de ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti
2
Fransa'da hakemi iten futbolcuya 6 ay men cezası
Fransa'da hakemi iten futbolcuya 6 ay men cezası
3
Manisa'da 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı
Manisa'da 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı
2
Eğitim kursunda dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı
Eğitim kursunda dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı
0
MSB: Rejime ait hedefler vuruldu
MSB: Rejime ait hedefler vuruldu
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir