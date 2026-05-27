Gazze’de hava saldırısı: Aynı aileden 4 kişi can verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İsrail, Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeden katliamlarını sürdürüyor..

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Gazze kentinin Rimal Mahallesi’nde yer alan bir yerleşim noktasına yönelik gerçekleştirildi. Hava saldırısında bölgedeki yapılar ağır hasar görürken, can kayıpları yaşandı.

KASSAM KOMUTANI VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde ile birlikte ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Toplamda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Gazze’de enkazların gölgesinde bayram: Filistinliler sokaklarda namaz kıldı

CENAZE TÖRENİ GAZZE’DE DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden Muhammed Avde ve ailesi için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişinin katıldığı, dualar eşliğinde defin işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa’da bayram namazı: 140 bin Müslüman aynı safta buluştu

BÖLGEDE GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Saldırının ardından Gazze’de tansiyonun yeniden yükseldiği, bölgede güvenlik ve insani durumun giderek ağırlaştığı ifade ediliyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.