Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 kişi, yanlarına pitbull cinsi köpeklerini alarak gezmeye başladı.

KORKUP MİNİBÜSÜN ALTINA SAKLANDI

Bu sırada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi gördü. Saldırganlığı ile bilinen pitbull cinsi köpek, kovalamaya başlayınca hamile kedi, minibüsün altına saklandı.

KARDEŞİ KURTARMAYA ÇALIŞTI ANCAK OLMADI

Köpeği gezintiye çıkaran yanındaki şahıslardan biri de, korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi, onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da pitbull saldırınca kaçtı.

Hamile kediyi Pitbul'un ağzına attı İZLE

SANİYELER İÇERİSİNDE PARÇALADI

Kardeş kedi ortadan kaybolunca, o şahıslardan bir diğeri saklanan hamile kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek, onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak, sahibi Kuşçu'ya götürdü. Kedisinin öldüğünü gören Kuşçu, gözyaşları içinde polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarına alarak, zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kuçşu, 3 yıldır kediyi beslediklerini mahallede bulunan erkeklerin her gün köpeklerine zevkine kedi öldürttüğünü söyledi.

"CEZA ALSINLAR"

Kuşçu, "Benim kedim marketten çıkmazdı. Ben ona gözüm gibi bakardım. Onun yavruları olacaktı, hamile kediyi tutup köpeğin önüne atmışlar. Böyle bir şey olmaz. Ben bunlardan şikayetçiyim, ceza alsınlar." dedi.