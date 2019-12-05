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Gebe köpeği zehirlediler

Gaziantep'te gebe bir köpek, zehirlenerek itlaf edilirken köpeğin sahibi, olaydan komşusunu sorumlu tuttu.

İHA | 05.12.2019 - 03:15..
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İslahiye ilçesine bağlı Altunüzüm Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Günay’a ait gebe köpek, girdiği bağda zehirlenerek telef edilmiş halde bulundu.

Gebe köpek zehirlenerek itlaf edildi -1

KOMŞUSUNU SUÇLADI

Köpeğin sahibi Yılmaz Günay, bağ sahibi V.G.’nin bağ ve bahçeye attığı zehirli hamurlar nedeniyle köpeğin zehirlendiğini ileri sürerek, jandarmaya şikayette bulundu. İnceleme başlatan jandarma, köpeğin zehirli hamurla itlaf edildiğini doğruladı. Günay, 25 yıldır hayvancılık yaptığını ve bu zaman diliminde de 30’u aşkın köpeğin itlaf edildiğini söyleyerek, komşusu V.G.’ye tepki gösterdi.

Gebe köpek zehirlenerek itlaf edildi -2

"DAHA ÖNCE DE KÖPEĞİMİ ZEHİRLEDİLER"

5 yıl önce de komşusunun yaptığı zehirli hamurlar nedeniyle köpeğinin zehirlendiğini anlatan Yılmaz Günay, özür dileyip pişman olduğunu söylemesi üzerine komşusundan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Gebe köpek zehirlenerek itlaf edildi -3

"JANDARMA UYARDI AMA, TAMAMINI TOPLAMAMIŞ"

Komşusu V.G.’nin 2 gün önce bağ ve bahçeye zehirli hamur atarken görüldüğünü söyleyen Yılmaz Günay, "Gebe köpeğim ölmeden 3 gün önce ağabeyim beni arayarak, komşunun bağa zehirli hamur attığını söyledi. Ben de bağa giderek yaptığım incelemede zehirli hamurları gördüm ve durumu jandarmaya bildirdim. Jandarma da V.G’yi arayarak o zehirleri kaldırması istedi. Ancak zehir tamamını toplamamış, köpeğim telef oldu. Ben de olaydan sonra bağ içine gidip yaklaşık 10 adet zehirli hamuru bir poşete koyarak jandarmaya suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Yılmaz Günay, köpeğin doğumuna 10 gün kaldığını kaydederek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

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