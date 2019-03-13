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Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

DHA | 13.03.2019 - 08:57..
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Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

43 İSTASYON BULUNUYOR

8.5 milyar lira harcanan hatta 43 istasyon bulunuyor. Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta; Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

BAŞINDAN SONUNA KADAR YOLCULUK

5.70 Hattın iki ucu arasında yolculuk yapmanın ücreti ise 5.70 TL olarak belirlendi.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

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