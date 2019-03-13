Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

43 İSTASYON BULUNUYOR

8.5 milyar lira harcanan hatta 43 istasyon bulunuyor. Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta; Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

BAŞINDAN SONUNA KADAR YOLCULUK

5.70 Hattın iki ucu arasında yolculuk yapmanın ücreti ise 5.70 TL olarak belirlendi.